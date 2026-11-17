Vor einem Jahr haben wir erläutert, dass die Energiebranche zwar sichtbar investiert, kommunikativ aber trotzdem zu oft auf die Bremse tritt. Reichweite war da, Paid Media ebenfalls. Gerade bei komplexen oder konfliktbehafteten Themen blieb der echte Dialog aber oft hinter den Möglichkeiten zurück. Unsere aktuelle "B2B Social Media Studie 2026/27" zeigt nun eine spannendere Entwicklung: 85,7 Prozent der Befragten aus dem Energiesektor geben an, dass Mitarbeiter selbst entscheiden können, ob sie als Unternehmensvertreter kommunizieren, mit oder ohne aktive Unterstützung durch das Unternehmen. Das ...

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