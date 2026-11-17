Berlin - Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat Fedor Rose zum neuen beamteten Staatssekretär im Arbeitsministerium ernannt. Das teilte das Ministerium am Dienstag mit.



Rose ist demnach nun zuständig für die Bereiche Personal und Haushalt, Grundsatzfragen des Sozialstaats, der Arbeitswelt und der Transformation der sozialen Marktwirtschaft sowie für die europäische Beschäftigungs- und Sozialpolitik und die digitale Arbeitsgesellschaft.



Zuvor war Rose Finanzstaatssekretär in Rheinland-Pfalz und Chef der dortigen Staatskanzlei. Er folgt auf Michael Schäfer, der seit Mai 2025 als Staatssekretär und Amtschef tätig war. Schäfer wurde von Schweitzer verabschiedet. Er habe zusammen mit der Sozialstaatskommission "wichtige Impulse" für einen modernen, digitalen und gerechten Sozialstaat gesetzt, so der Minister. Rose soll künftig im Team mit den Staatssekretärinnen Lilian Tschan und Leonie Gebers arbeiten.





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