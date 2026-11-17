Über Google Maps könnt ihr jetzt Termine machen. Das funktioniert mithilfe der neuen KI-Funktion "Ask Maps". Was sie sonst noch alles bietet. Kurz vor Weihnachten sind die Deutschen so viel unterwegs wie zu kaum einer anderen Zeit im Jahr. Auf den Straßen führen Staus zu Verzögerungen, und auch Busse und Bahnen sind so voll wie nie. Laut einer repräsentativen Umfrage des ADAC Südbayern zum Mobilitätsverhalten in der Weihnachtszeit besuchten im vergangenen ...

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