PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag deutliche Verluste erlitten. Vor allem im Technologiesektor ging die jüngste Talfahrt vor den nach US-Börsenschluss erwarteten Nvidia -Geschäftszahlen weiter.

Der EuroStoxx 50 weitete mit den schwachen US-Börsen sein Minus aus und schloss 2,15 Prozent tiefer bei 6.212,11 Punkten. Die Abwärtsdynamik nahm damit am dritten Verlusttag in Folge deutlich zu. Außerhalb des Euroraums büßte der britische FTSE 100 1,76 Prozent auf 10.689,87 Punkte ein. Der Züricher SMI sank um 1,43 Prozent auf 14.976,04 Punkte und entfernte sich so weiter von seinem tags zuvor erreichten Rekordhoch./gl/he

US67066G1040, EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545