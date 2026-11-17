Zürich - Nach dem Rekordstand am Vortag ist der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag in die Tiefe gerauscht. Sorgen wegen einer möglichen KI-Blase und drohender Zinserhöhungen durch die US-Notenbank trieben die Investoren zum Rückzug. Die Nervosität vor den am Abend anstehenden Nvidia-Zahlen belastete nicht nur Technologieaktien, sondern schwappte zunehmend auch auf andere Sektoren über. Neben den Techwerten gaben Finanz- und Gesundheitswerte besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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