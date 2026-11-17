Berlin (ots) -Knapp 30.000 US-Dollar, umgerechnet etwa 27.000 Euro, sollen Käufer für ein Cybercab von Tesla bezahlen. Es hat kein Lenkrad und keine Pedale für Bremse und Antrieb, denn es fährt autonom. In Deutschland sind derartige Fahrzeuge bislang noch nicht zugelassen. Doch der US-Konzern Tesla will sie genau hier produzieren, in seinem Werk im brandenburgischen Grünheide. Dafür soll ab nächstes Jahr eine neue Fabrikhalle gebaut werden. Tesla benötigt eine Genehmigung. Doch wer die Geschichte des Standorts kennt, braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass kein Problem groß genug wäre, das Vorhaben zu stoppen.Berichte über einen dramatischen Wassermangel in der Region sind ein Dauerbrenner, seit Tesla in Grünheide ansässig ist. Werksleiter André Thierig versichert vorsorglich, man werde auch mit dem Ausbau innerhalb der vertraglich vereinbarten Wassermengen bleiben. Der Wasserverbrauch des Betriebs konnte zuletzt gesenkt werden, und mit der neuen Halle ist eine neue Abwasserbehandlungsanlage geplant. Doch selbst wenn es nicht so wäre: Die Politik würde irgendwie schon jedes erdenkliche Hindernis beseitigen. Zu verlockend ist die in Aussicht gestellte Investition von drei Milliarden Euro, zu willkommen sind die Arbeitsplätze.Schließlich stand Brandenburg einige Jahre gegen den Bundestrend fast allein durch die Tesla-Ansiedlung wirtschaftlich gut da, und dieser Effekt könnte erneut eintreten. Aktuell steigt im Vergleich zum Vorjahr Monat für Monat die Arbeitslosenquote.Widerstand ist daher kaum zu erwarten. In der Gemeindevertretung von Grünheide hat die Landtagsabgeordnete Kathleen Muxel (AfD) jahrelang gegen Tesla gekämpft. Doch sie ist im Januar 2026 verstorben. Ihre Partei hält Elektroautos zwar für eine grüne Spinnerei, spricht im Fall von Tesla jedoch nicht mehr darüber, seit Konzernboss Elon Musk sich offen positiv über die AfD äußert.Ein scharfer Kritiker nicht der Tesla-Fabrik an sich, aber der Umstände ihrer Ansiedlung, war Linksfraktionschef Sebastian Walter. Doch auch diese Stimme fehlt nun im Parlament, weil Walters Partei bei der Landtagswahl 2024 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Freie Bahn also für Elon Musk und seine Cybercabs.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6392618