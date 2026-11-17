Berlin - Der österreichische Soziologe Gerald Knaus wirbt für die von Deutschland und weiteren EU-Staaten geplanten Abschiebezentren in Ruanda. "Wenn man von den mehr als 250.000 Ausreisepflichtigen in Deutschland einen kleinen Prozentsatz nach Ruanda schickt, hat das keine große Wirkung", sagte Knaus dem "Spiegel". "Als Hauptzielland von Asylsuchenden in der EU hätte Deutschland aber sehr viel davon, wenn langfristig deutlich weniger Menschen irregulär über das Mittelmeer kämen." Das wäre seiner Ansicht nach "eine europäische Migrationswende".



Knaus erklärte das Kalkül hinter dem Ruanda-Modell so: Die Idee sei, mit wenigen Abschiebungen eine große Wirkung zu erzielen. Den Tausenden, die derzeit jeden Monat kämen, müsse die Überfahrt sinnlos erscheinen. Gelingen könne dies, wenn klar kommuniziert werde: Ab einem Stichtag werde jeder, der in Griechenland neu ankomme und keinen Schutz brauche, nach einem schnellen Verfahren nach Ruanda gebracht.



Moralische Einwände gegen Abschiebungen ins autoritär regierte Ruanda wies Knaus zurück. Entscheidend sei, dass die Menschen in Ruanda human behandelt würden und niemand in ein Land weitergeschoben werde, in dem ihm Gefahr drohe, sagte er. Dies werde Ruanda bei einem Abkommen zusichern. Eine moralische Katastrophe sei, dass jedes Jahr Tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken.



Deutschland, Österreich, Dänemark, Griechenland und die Niederlande hatten sich am Montag in Wien auf Verhandlungen über ein gemeinsames Abschiebezentrum verständigt. Ziel ist es, bereits 2027 ausreisepflichtige Personen aus der EU in das Land zu bringen.





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