Berlin - Angesichts der für Freitag angekündigten "Gen Z regelt"-Proteste räumt die stellvertretende Unionsfraktionschefin Anja Weisgerber (CSU) Nachholbedarf in der Politik für junge Menschen ein.



Zwar habe man mit der Frühstart-Rente, der Reform für einen günstigeren Führerschein, der Förderung für beruflichen Aufstieg und massiven Investitionen in Bildung bereits konkrete Maßnahmen für junge Menschen auf den Weg gebracht, sagte Weisgerber der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Aber so ehrlich müsse man sein: Man sei noch nicht am Ziel, sagte die CSU-Politikerin. Deshalb müsse man mit den notwendigen Reformen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass junge Menschen die gleichen Chancen auf Bildung, Aufstieg und Wohlstand haben wie die Generationen vor ihnen.



Vor diesem Hintergrund bezeichnete Weisgerber die Proteste auch als legitim. Junge Menschen hätten jedes Recht, ihre Sorgen und Erwartungen deutlich zu machen. Friedlicher Protest gehöre zu einer lebendigen Demokratie dazu. Auch wenn sie nicht jede Forderung teile, müsse man die Anliegen dahinter ernst nehmen, mahnte die CSU-Politikerin.



Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek solidarisierte sich derweil mit der jungen Generation. "Uns hat die Jugend an ihrer Seite", sagte Reichinnek der "Rheinischen Post" mit Blick auf die Proteste. Junge Menschen gingen auf die Straße, weil sie sich das Leben nicht mehr leisten könnten. Sie kämpften für bezahlbare Mieten, für ein besseres Bildungssystem und Investitionen in den Klimaschutz, damit es in diesem Land und auf der Welt noch eine Zukunft gebe. Dass über 80 Prozent der Menschen Verständnis für die Forderungen und die Proteste hätten, zeige, dass diese Probleme die gesamte Gesellschaft betreffen, erklärte sie.





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