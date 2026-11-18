Der KI-Assistent von Klarna nimmt Ihnen den Verwaltungsaufwand ab über WhatsApp und iMessage. Die Warteliste wird heute eröffnet

Klarna, das Netzwerk für den Finanzalltag, hat heute den Klarna-KI-Assistenten vorgestellt einen persönlichen Assistenten, der Einkäufe, Rücksendungen, Buchungen und alltägliche Verwaltungsaufgaben übernimmt, damit Sie sich darum nicht kümmern müssen. Der KI-Assistent, der derzeit für eine kleine Gruppe von Early-Adopters verfügbar ist, fungiert wie ein persönlicher Concierge: Er erledigt Aufgaben im Namen jedes Kunden, während dieser stets die volle Kontrolle behält. Die Warteliste wird diese Woche eröffnet.

Der Klarna-KI-Assistent findet Optionen und hilft bei der Entscheidungsfindung, bucht alles von einem Tisch für zwei Personen bis hin zu einem Babysitter und behält den Überblick über anstehende Termine. Er entwirft E-Mail-Antworten zur Freigabe, legt Belege ab und weist auf bevorstehende Geburtstage mit Geschenkideen hin.

Dieser neue KI-Assistent baut auf dem Klarna-Einkaufsassistenten auf, einer beliebten Funktion in der App. Klarna-Kunden haben seit 2020 mehr als 34 Milliarden US-Dollar über den in die App integrierten Browser ausgegeben eine Funktion, mit der man auf jeder Website einkaufen kann, auch bei Händlern, die Klarna nicht anbieten.

"Bereits 2015 haben wir über die Zukunft des Finanzwesens nachgedacht und uns einen Tag vorgestellt, an dem Ihr Smartphone vibriert, um Ihnen mitzuteilen, wie Sie bei Ihrer Hypothek sparen können, und Ihr Smartphone die Arbeit für Sie erledigt. Der Klarna-KI-Assistent ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieser Vision. Er ist Teil unserer langfristigen Strategie, mithilfe von Technologie Menschen dabei zu unterstützen, Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig ihre Finanzen auf einfachere Weise im Griff zu behalten", sagte Sebastian Siemiatkowski, Mitbegründer und CEO von Klarna.

Hinweis für Redakteure: So nutzen Sie den Klarna-Assistenten

Tragen Sie sich in die Warteliste ein. Melden Sie sich bei Klarna an, um sich Ihren Platz zu sichern. Holen Sie sich Ihre Einladung. Lassen Sie sich in der Klarna-App und per E-Mail benachrichtigen, sobald wir startbereit sind. Sagen Sie "Hallo". Öffnen Sie den Chat und senden Sie Ihre erste Nachricht an den Klarna-Assistenten.

Der Zugang zum persönlichen Assistenten ist derzeit exklusiv und die Teilnahme ist kostenlos. Wir lassen vorerst nur wenige Personen gleichzeitig zu.

Über Klarna

Klarna ist das Finanznetzwerk für den Alltag. Mit weltweit über 122 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,8 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna den Menschen, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Über 1,3 Millionen Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New Yorker Börse (NYSE: KLAR) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter Klarna.com

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