Berlin - Die Unionsfraktion will die Regeln zur Einbürgerung in Deutschland deutlich verschärfen. Wie die "Bild" (Mittwochsausgabe) berichtet, soll die reguläre Mindestaufenthaltsdauer von derzeit fünf Jahren wieder auf acht Jahre steigen.



Die Zeitung beruft sich auf ein entsprechendes Konzept des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Günter Krings und des innenpolitischen Sprechers Alexander Throm. Demnach soll auch die Gewährung der doppelten Staatsbürgerschaft wieder eingeschränkt werden. Den deutschen Pass soll es nur noch in Ausnahmen als zweiten Pass geben.



Wie die "Bild" weiter schreibt, wollen Krings und Throm auch die sprachlichen Anforderungen für eine Einbürgerung erhöhen. Statt des Niveaus B1 soll künftig mindestens B2 vorausgesetzt werden.





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