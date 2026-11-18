Hannover - Der niedersächsische CDU-Chef Sebastian Lechner lädt seine Parteifreunde Hendrik Wüst, Daniel Günther und Gordon Schnieder zum Landtagswahlkampf nach Niedersachsen ein. Alle drei seien erfolgreiche Ministerpräsidenten, an deren Regierungsstil er sich orientieren möchte, sagte der CDU-Spitzenkandidat dem "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Auf die Frage, ob er sich auch die Unterstützung von Bundeskanzler Friedrich Merz im Landtagswahlkampf wünsche, sagte Lechner, er wolle niemanden aus der Parteienfamilie verstecken, sondern sei dankbar über alle, die die Partei im Wahlkampf unterstützten. Die Ergebnisse seiner Partei seien in Niedersachsen eng an das Abschneiden im Bund gekoppelt. Derzeit liege die CDU leicht zurück, aber das beeindrucke sie nicht. "Wir haben einen klaren Plan für Niedersachsen und für den werben wir in den nächsten Monaten. Ich bin mir sicher, wir werden uns ein Stück unabhängig von der großen Wetterlage machen."



Lechner war am vergangenen Wochenende auf einem Parteitag in Hannover mit 100 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten der CDU für die niedersächsische Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt worden.





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