Berlin - Von dem groß angelegten Hackerangriff auf das digitale Bürgerkonto des Bundes sind mindestens 10.000 Konten betroffen. Die betroffenen BundID-Konten lägen nach aktueller Auswertung im niedrigen fünfstelligen Bereich, sagte ein Sprecher des Bundesdigitalministeriums dem "Handelsblatt".



Hinweise darauf, dass die Angreifer tatsächlich Zugriff auf Bürgerkonten erlangten, gibt es bislang nicht. Derzeit lägen keine Erkenntnisse über kompromittierte BundID-Konten vor, erklärte der Sprecher. Aktuell würden auch keine weiteren massenhaften Anmeldeversuche verzeichnet.



Die Hacker hatten am Montag massenhaft versucht, sich mit fremden Zugangsdaten bei der BundID anzumelden. Nach Informationen des "Handelsblatts" aus Regierungskreisen nutzten sie dafür das sogenannte Credential Stuffing. Dabei testen Cyberkriminelle automatisiert E-Mail-Adressen und Passwörter aus früheren Datenlecks. Als Reaktion auf den Angriff hatte die Bundesregierung die Anmeldung mit Benutzername und Passwort vorübergehend deaktiviert. Eine explizite Sperrung der betroffenen Bürgerkonten habe es jedoch nicht gegeben, betonte das Ministerium. Andere Zugangswege seien weiterhin verfügbar gewesen.



Inzwischen ist die Anmeldung mit Benutzername und Passwort wieder möglich, allerdings nur mit zusätzlicher Sicherheitsprüfung. Die dafür eingeführte Zwei-Faktor-Authentifizierung sei nun dauerhaft vorgesehen, sagte der Ministeriumssprecher. Die BundID dient als zentraler Zugang zu digitalen Verwaltungsleistungen wie BAföG, Elterngeld oder Wohngeld. Perspektivisch soll sie zur DeutschlandID weiterentwickelt werden.





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