Von Robert Jakob Triumvirate sind ein Renner der Geschichte. Und so wundert es nicht, dass der Verlierer der US-Zwischenwahlen begeistert über das Treffen mit Putin und Xi ist. Sein Traum ist es wohl, dass alle Macht der Erde unter den drei Autokraten aufgeteilt wird. Das steht zwar quer zu Trumps China-Phobie, aber es ist nicht die einzige 180-Grad-Wende des SOTUS. Da ihm innenpolitisch ein kalter Wind entgegenweht, wird Trump jetzt umso mehr die ...

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