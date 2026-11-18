Thun - Materialinformatiker erstellen Modelle und Simulationen, die für die Entwicklung von komplexen Materialien wie Hoch-Entropie-Legierungen unabdingbar sind. Forschende an der Empa in Thun haben nun ein auf KI basierendes «Hilfsmittel» entwickelt, das es Materialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern erlaubt, die komplexen Tools über einen einfachen Sprach-Chat zu bedienen - eine Art ChatGPT für Materialien, der jedoch auf wissenschaftlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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