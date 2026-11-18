Thun - Materialinformatiker erstellen Modelle und Simulationen, die für die Entwicklung von komplexen Materialien wie Hoch-Entropie-Legierungen unabdingbar sind. Forschende an der Empa in Thun haben nun ein auf KI basierendes «Hilfsmittel» entwickelt, das es Materialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern erlaubt, die komplexen Tools über einen einfachen Sprach-Chat zu bedienen - eine Art ChatGPT für Materialien, der jedoch auf wissenschaftlichen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.