Zürich - Der Dollar hat in der Nacht auf Mittwoch zum Franken und Euro erneut etwas angezogen. Der USD/CHF-Kurs erklomm dabei mitten in der Nacht ein neues Jahreshoch bei 0,8420. Aktuell notiert er leicht darunter bei 0,8414. Das EUR/CHF-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9238 mehr oder weniger auf der Stelle. Der EUR/USD-Kurs rutschte gleichzeitig wieder unter der Marke von 1,10. Der aktuelle Kurs von 1,0980 entspricht dem Jahrestief. Eine überraschend ...

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