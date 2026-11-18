Elon Musks SpaceX könnte mit einem einzigen Kunden bis zu 120,5 Milliarden US$ umsetzen. Aus den jüngsten Börsenunterlagen des KI-Unternehmens Anthropic geht hervor, wie umfangreich die Vereinbarungen über die Bereitstellung von Rechenleistung inzwischen sind. Doch im Kleingedruckten verbirgt sich ein erhebliches Risiko: Schon 2027 können die Verträge mit einer Frist von 90 Tagen gekündigt werden. Die SpaceX-Aktie notiert bei 141,70 US$ und damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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