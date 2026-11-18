NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach einer Industriekonferenz mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Wertsteigerungsplan des Autobauers ziele auf Einsparungen von 2,4 Milliarden Euro bis Ende des Jahres, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Das untermauere die Konsensschätzung von 3,6 Milliarden Euro für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im kommenden Jahr./rob/bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:28 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NL00150001Q9

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