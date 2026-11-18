Wiesbaden - Der reale Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im September 2026 gegenüber August saison- und kalenderbereinigt um 0,8 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 11,2 Prozent höher, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch mit.



Die positive Entwicklung des Auftragsbestands im September 2026 ist auf die Anstiege im Maschinenbau (saison- und kalenderbereinigt +1,4 Prozent zum Vormonat) und in der Automobilindustrie (+1,9 Prozent) zurückzuführen.



Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im September 2026 gegenüber August 2026 um 1,4 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland war um 0,5 Prozent höher. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat im September um 0,9 Prozent, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern um 0,6 Prozent und im Bereich der Konsumgüter um 1,1 Prozent.



Die Reichweite des Auftragsbestandes ging im September auf 8,9 Monate (August 2026: 9,0 Monate) zurück. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern sank sie im Vergleich zum Vormonat auf 4,5 Monate (August 2026: 4,6 Monate), bei den Herstellern von Investitionsgütern blieb sie unverändert bei 12,6 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei 4,3 Monaten.





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