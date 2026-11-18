Wiesbaden - Im dritten Quartal 2026 sind rund 45,67 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig gewesen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl damit im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 57.000 Personen beziehungsweise 0,1 Prozent. Seit dem zweiten Quartal 2025 war die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt ebenfalls um jeweils 0,1 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorquartal gesunken.Ohne Bereinigung um saisonale Effekte sank die Zahl der Erwerbstätigen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 19.000 Personen (0,0 Prozent). Im Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war dagegen noch ein leichter saisonaler Anstieg der Erwerbstätigkeit um 36.000 Personen (+0,1 Prozent) zu verzeichnen.Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 222.000 Personen (-0,5 Prozent). Damit setzte sich der Rückgang der Erwerbstätigkeit mit gleichbleibendem Tempo fort (zweites Quartal gegenüber ersten Quartal: -211.000 Personen; -0,5 Prozent).Die Erwerbstätigenzahl in den Dienstleistungsbereichen war im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal weiterhin leicht rückläufig (-39.000 Personen; -0,1 Prozent). Dabei entwickelte sich die Beschäftigung innerhalb der Dienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrend fort und wuchs deutlich um 172.000 Personen (+1,4 Prozent). Im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleister war nur ein kleines Plus von 1.000 Personen (+0,1 Prozent) zu verzeichnen. Dagegen ging im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe die Zahl der Erwerbstätigen weiter zurück, und zwar um 113.000 Personen (-1,1 Prozent).Bei den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch der Bereich Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften gehört, sank die Zahl der Beschäftigten um 53.000 Personen (-0,9 Prozent). Im Bereich Information und Kommunikation nahm die Beschäftigung um 25.000 Personen (-1,6 Prozent) ab. Im Bereich Sonstige Dienstleistungen (unter anderem Verbände und Interessenvertretungen) gab es ein Minus von 24.000 Personen (-0,8 Prozent).Außerhalb der Dienstleistungsbereiche sank die Erwerbstätigkeit im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich, und zwar um insgesamt 183.000 Personen (-1,7 Prozent). Im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe schrumpfte die Erwerbstätigenzahl erneut kräftig (-164.000 Personen; -2,1 Prozent). Im Baugewerbe sank die Beschäftigung ebenfalls, und zwar um 12.000 Personen (-0,5 Prozent) und in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei nahm sie um 7.000 Personen (-1,2 Prozent) ab.Im dritten Quartal 2026 setzte sich der Abwärtstrend bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit fort. Beschäftigungsverluste gab es auch bei der Zahl der Beschäftigten mit ausschließlich marginalen Tätigkeiten. Insgesamt verringerte sich die Zahl der Arbeitnehmer im Vergleich zum dritten Quartal 2025 um 167.000 (-0,4 Prozent) auf 42,07 Millionen Personen. Auch die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger ging weiter zurück. Ihre Zahl sank im Vorjahresvergleich um 55.000 Personen (-1,5 Prozent) auf 3,60 Millionen.Die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je erwerbstätiger Person stiegen nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,1 Prozent auf 340,7 Stunden. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus der gesunkenen Erwerbstätigenzahl und den gestiegenen geleisteten Stunden je erwerbstätiger Person - sank im gleichen Zeitraum auf 15,6 Milliarden Stunden (-0,3 Prozent).