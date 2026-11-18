In den heutigen Börsen News dominieren die Quartalszahlen von KI-Schwergewicht Nvidia, geldpolitische Signale aus den USA und Asien sowie deutliche Bewegungen am Rohstoffmarkt. Der kompakte Marktbericht Börse fasst die wichtigsten Entwicklungen des Tages zusammen:

Nvidia übertrifft Erwartungen deutlich: Der Umsatz im dritten Quartal stieg im Jahresvergleich um 103 - auf 116 Mrd. USD, während die Prognose für das vierte Quartal mit 130 Mrd. USD über dem Marktkonsens liegt. Interims-CEO Colette Kress stellte zudem ein Umsatzwachstum von rund 75 - für das kommende Jahr sowie einen Auftragsbestand (Backlog) in der Cloud-Branche von 2,5 Billionen USD in Aussicht.

Volatilität bei Nvidia-Aktie und Nasdaq 100: Die Nvidia-Aktie legte im nachbörslichen Handel um 4,80 - auf 163 USD zu. Der US100 (Nasdaq 100) gewann in der Spitze rund 1,90 - auf 27.600 Punkte, gab diese Gewinne jedoch im weiteren Verlauf vollständig ab und fiel auf 27.200 Punkte zurück.

Boom im Rechenzentrumsgeschäft - Aktienrückkäufe: Die Umsätze im Segment Data Center haben sich auf rund 108 Mrd. USD mehr als verdoppelt; selbst ältere Hopper-Chips sollen zu deutlich höheren Preisen erneuert werden. Zudem kündigte Nvidia an, den gesamten überschüssigen Free Cashflow an die Aktionäre auszuschütten.

Führungsfrage bei Nvidia bleibt Risikofaktor: Der Verwaltungsrat schloss eine Rückkehr von Jensen Huang auf den CEO-Posten aus und hat eine externe Suche nach einem dauerhaften Nachfolger eingeleitet. Zu den Umständen von Huangs Abgang verweigerte Nvidia jeden Kommentar, während eine unabhängige interne Untersuchung weiterläuft. Starke Geschäftszahlen mindern zwar Nachfragesorgen, beseitigen aber nicht den Bewertungsabschlag durch Governance-Risiken....

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