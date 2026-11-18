London - Die Aussicht auf womöglich noch mehrere Leitzinserhöhungen in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation hat den Goldpreis erstmals seit September 2025 unter die Marke von 3.800 US-Dollar gedrückt. Am Mittwochmorgen wurden zuletzt für eine Feinunze (31,1 Gramm) noch 3.781 Dollar gezahlt und damit gut 2 Prozent weniger als am Vortag. Bereits am Dienstag hatte der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, Alberto Musalem, erklärt, ...

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