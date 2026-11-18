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Puma steckt tief im Umbau und schreibt rote Zahlen, aber trotzdem sprang die Aktie nach den Quartalszahlen kräftig an. Ein Blick in die Bilanz zeigt, dass sich hinter den Verlusten Lichtblicke verbergen, die Anleger aufhorchen lassen dürften. Dazu kommt ein neuer Großaktionär aus China, der dem Konzern frische Perspektiven eröffnet, doch jetzt könnte der Kurs wieder weiter abkühlen und schwächer tendieren. Ist das die Chance zum Einstieg und welche Marken im Chart sind jetzt wichtig? Wir ordnen die Lage für Sie ein. Lesen Sie gerne weiter!

Zahlen mit Licht und Schatten

Rums! Puma bleibt ein Sanierungsfall! Im dritten Quartal sank der Umsatz um fünf Prozent auf rund 1,78 Milliarden Euro, währungsbereinigt sogar um 6,3 Prozent. In Europa und Nordamerika läuft es zäh, nur Asien-Pazifik legte zweistellig zu. Auch beim Gewinn fehlt der Durchbruch, denn das EBIT lag bei minus 11,4 Millionen Euro. Vor einem Jahr stand hier noch ein Plus von 16,2 Millionen, aber rotzdem gibt es Positives, da die Rohertragsmarge um 420 Basispunkte auf 49,5 Prozent nach oben gesprungen ist. Allerdings steckt darin eine einmalige Zollrückerstattung von 29,8 Millionen Euro. Die Lagerbestände jedoch schrumpften um gut 24 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, aber der freie Cashflow drehte ins Plus: 92 Millionen Euro statt eines Minus im Vorjahr. Für 2026 erwartet Puma einen EBIT-Verlust von 80 bis 130 Millionen Euro. Spannend ist der neue Großaktionär. Anta Sports hält seit Oktober 29,9 Prozent und stellt den Aufsichtsratsvorsitzenden. Gemeinsam arbeitet man an einem stärker auf Direktvertrieb ausgerichteten Modell für China. Dort liegt Pumas Marktanteil unter zwei Prozent. Das ist ausbaufähig, aber kurzfristig bremst die Unsicherheit allerdings den Großhandel, auch im vierten Quartal.





Charttechnik

Nach dem Sprung auf gut 26 Euro legt die Aktie eine Pause ein. Sie gibt leicht nach und notiert aktuell bei rund 25,85 Euro und auch der RSI kühlt ab und steht bei 54. Das ist ein neutraler Wert, weder überkauft noch überverkauft. Der Schwung der Zahlen ist also erstmal wieder verpufft, aber ohne große Panik, denn es wirkt eher wie ein Durchatmen nach dem Anstieg der letzten Wochen. Interessant wird es im Bereich von 23 bis 24 Euro. Dort verlaufen der 50er und der 200er SMA relativ dicht beieinander. Hier könnte Puma Fuß fassen. Gelingt das, wäre der Weg frei für einen neuen Anlauf Richtung 30 Euro. Rutscht die Aktie aber klar durch diese Zone, trübt sich das Bild deutlich ein. Wer einsteigen will, kauft besser nicht auf einmal, sondern gestaffelt bei Schwäche und mit Augenmaß.





Was tun?

Die Lage bleibt nicht ganz eindeutig, denn operativ steckt Puma weiter in den roten Zahlen, und die Margenerholung hängt zum Teil an einem Einmaleffekt. Dafür zeigen Lagerabbau, Cashflow und gekappte Investitionen, dass der Umbau greift. Die Analysten sind sich unterdessen uneins: Jefferies sieht das Kursziel bei 23,50 Euro, Morningstar den fairen Wert bei 40,50 Euro. Der Einstieg von Anta ist ein Plus, könnte aber erst mit Verzögerung wirken. Unterm Strich spricht vieles für Geduld. Wer investieren möchte, behält die Zone um 23 bis 24 Euro im Blick und kauft in Etappen. Wer schon dabei ist, kann die Entwicklung im vierten Quartal abwarten. Kurse über 30 Euro brauchen Belege für Besserung. Entscheidend werden die Zahlen zum Jahresende und der Ausblick auf 2027.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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