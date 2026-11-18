St. Gallen - Raiffeisen Schweiz hat ein eigenes Angebot für Kreditanalysen aufgebaut. Die Abdeckung umfasst zum Start 28 ausgewählte Schweizer Emittenten und soll schrittweise ausgebaut werden. Damit biete die Bankengruppe institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und weiteren professionellen Marktteilnehmenden in der Schweiz Zugang zu einer professionellen Bonitätsanalyse, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Beurteilungen sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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