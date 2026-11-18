Zürich - Die Angebotsmieten in der Schweiz sind im Oktober im Durchschnitt auf einen neuen Höchststand gestiegen. Allerdings entwickelten sich die Mieten je nach Kanton und Stadt unterschiedlich. Der Mietindex, den das Immobilienportal Homegate in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erstellt, legte gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 134,4 Punkte zu, heisst es in einer Mitteilung am Mittwoch. Gegenüber dem Vorjahr lagen die Mieten ...

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