IQM Halocene, die Produktlinie des Unternehmens für Fehlerkorrektur, bietet nun einen Upgrade-Pfad auf über 1.000 Qubits auf dem Weg zum fehlertoleranten Quantencomputing

Basierend auf der Erfahrung von IQM bei der Integration und Aufrüstung von mehr Quantencomputern in HPC-Zentren als jedes andere Unternehmen

Der HPC-Integrationsservice von IQM, der in jedem Upgrade enthalten ist, verbindet jedes neue Halocene-System mit der bestehenden Infrastruktur, den Schedulern und den GPU-Plattformen eines Zentrums, sodass es vom ersten Tag an produktiv ist

Upgrades ohne Ausfallzeiten, mehr Nutzen aus jedem Upgrade sowie Kontinuität bei Software, Arbeitsabläufen und Kompetenzen von einem System zum nächsten

Neue Kunden können sofort beginnen und mit Halocene wachsen, während bestehende Kunden nahtlos auf jedes neue System umsteigen können

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), ein weltweit führender Anbieter im Bereich des integrierten Quantencomputings, gab heute ein Upgrade-Programm für IQM Halocene bekannt, seine Produktlinie für fehlerkorrigierte Quantencomputer, das Kunden einen Weg vom heutigen 150-Qubit-System zum zukünftigen System mit über 1.000 Qubits eröffnet. Kunden können bereits heute hybride Workloads parallel zu ihren KI- und HPC-Systemen ausführen und ohne Ausfallzeiten auf jedes neue Halocene-System umsteigen, während sie sich in Richtung fehlertoleranter Quantencomputing-Lösungen bewegen. Der HPC-Integrationsservice von IQM ist in jedem Upgrade enthalten.

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IQM Halocene, the company's error-correction product line, now offers an upgrade path to over 1,000 qubits on the way to fault-tolerant quantum computing.

IQM führte Halocene im November 2025 zunächst mit einem 150-Qubit-System ein, und die von CSC IT Center for Science koordinierte LUMI AI Factory hat es seitdem für LUMI-IQ ausgewählt, das an den künftigen LUMI-AI-Supercomputer angeschlossen werden soll.

Beschleunigte Integration mit KI-basierten Anwendungen

Die wertvollsten kurzfristigen Anwendungsmöglichkeiten der Quanteninformatik werden hybrider Natur sein, wobei Quantenprozessoren mit den CPUs und GPUs zusammenarbeiten, die KI und Simulationen antreiben. Da sich Halocene direkt an die bestehende Infrastruktur eines Zentrums, an Scheduler und GPU-Plattformen anbindet, beschleunigt es die Integration mit KI-basierten Anwendungen, sodass Forscher und Unternehmen bereits heute hybride Workloads ausführen können, während sie gleichzeitig auf fehlerkorrigiertes Rechnen hinarbeiten.

Mehr Nutzen aus jedem Upgrade, ohne Ausfallzeiten

Wenn ein Kunde ein Upgrade durchführt, installiert IQM das neue Halocene-System, während das aktuelle weiterläuft, und entfernt das bisherige System, sobald das neue in Betrieb ist. Der HPC-Integrationsservice von IQM verbindet das neue System mit der bestehenden Infrastruktur, den Schedulern und den GPU-Plattformen des Zentrums. Da Halocene-Systeme über mehrere Generationen hinweg eine gemeinsame Infrastruktur, Fehlerkorrekturverfahren und Software nutzen, fließt die Investition in jedes System in das nächste ein, was den Kunden einen kosteneffizienteren Weg zu jedem Upgrade ermöglicht.

Das Risiko eines frühen Einstiegs verringern

Eine häufige Sorge von Organisationen, die Quantencomputing einführen, ist, dass ein heute erworbenes System bereits innerhalb weniger Jahre überholt sein könnte. Die Kundengeschichte von IQM zeigt ein anderes Muster. VTT hat seit 2021 nacheinander verschiedene IQM-Systeme eingesetzt, von einem 5-Qubit-System bis hin zu einem 53-Qubit-System, das mit dem LUMI-Supercomputer gekoppelt ist.

Das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) hat vier IQM-Systeme in seine Supercomputing-Infrastruktur integriert. In jedem Fall wurden Software, Arbeitsabläufe und Fachkenntnisse von einem System auf das nächste übertragen.

"Die Integration von Quantencomputern in unsere Supercomputing-Umgebung hat uns gezeigt, dass der wahre Wert in der Kontinuität liegt. Jedes IQM-System, das wir hinzugefügt haben, baut auf der Integration, der Software und dem Fachwissen auf, die wir mit dem vorherigen System entwickelt haben, sodass unsere Nutzer weiterarbeiten können, während sich die Technologie weiterentwickelt. Ein auf diese Kontinuität ausgerichteter Upgrade-Pfad ist genau das, was Supercomputing-Zentren auf dem Weg zum fehlertoleranten Quantencomputing benötigen", sagte Dr. Tobias Guggemos, Leiter des Teams für Quantentechnologien am LRZ.

Halocene setzt dieses Muster fort. Organisationen können mit einem 150-Qubit-System beginnen, ihre Teams und ihr geistiges Eigentum aufbauen und auf derselben Plattform in Richtung fehlertoleranter Quantencomputing-Anwendungen voranschreiten. Die Systeme werden vor Ort installiert, wodurch sie aus Sicherheitsgründen und im Hinblick auf die Datenhoheit unter der Kontrolle des Kunden bleiben.

Erfahrung, die sonst niemand hat

IQM hat mehr Quantencomputer für den Einsatz vor Ort verkauft als jeder andere Hersteller und seit 2021 zehn Integrationen in Supercomputersysteme abgeschlossen mehr als jedes andere Unternehmen. Halocene basiert auf einem offenen und modularen Fehlerkorrektur-Stack, sodass Kunden experimentieren, eigene Methoden entwickeln und eine Bindung an einen Anbieter vermeiden können. Die Integrationsarbeit von IQM stützt sich zudem auf die Zusammenarbeit mit NVIDIA, unter anderem bei NVQLink für skalierbare Quantenfehlerkorrektur.

"Die physikalischen Herausforderungen zu meistern, ist nur die halbe Miete. Die andere Hälfte besteht darin, Quantencomputing kommerziell nutzbar zu machen und zwar innerhalb der Infrastruktur, die Unternehmen bereits betreiben", sagte Dr. Jan Goetz, Mitbegründer und CEO von IQM. "Da Halocene nun auf über 1.000 Qubits aufrüstbar ist, können unsere Kunden noch heute loslegen, hybride Workloads parallel zu ihren KI- und HPC-Systemen ausführen und ohne Ausfallzeiten auf jedes neue System umsteigen. Niemand hat mehr Quantencomputer integriert oder aufgerüstet als IQM, und genau diese Erfahrung ist es, die diesen Weg zur Fehlertoleranz möglich macht."

IQM präsentiert Halocene und das Aufrüstungsprogramm auf der SC26 in Chicago vom 15. bis 20. November am Stand Nr. 1243.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ist ein Weltmarktführer im Bereich der integrierten Quantencomputer und liefert Full-Stack-Quantencomputer auf Basis supraleitender Technologie an Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationale Laboratorien weltweit. Mit mehr verkauften Vor-Ort-Systemen als jeder andere Hersteller ermöglicht IQM seinen Kunden den direkten Besitz und die Kontrolle über Quantencomputer, die sich in ihre Supercomputing- und KI-Infrastruktur integrieren lassen. Über IQM Resonance ist zudem ein Cloud-Zugang verfügbar. Von Prozessoren aus eigener Fertigung bis hin zu einem offenen Software-Stack treibt IQM die Entwicklung hin zum fehlertoleranten Quantencomputing voran. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Espoo, Finnland, und wichtigen Standorten in München, Deutschland, beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter in Europa, Asien und Nordamerika. IQM ist das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich anhand der Verwendung von Begriffen und Formulierungen wie "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "Ausblick", "könnte", "wird" und anderen ähnlichen Begriffen und Formulierungen erkennen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Strategien von IQM, zur zukünftigen oder erwarteten Markt- oder Wettbewerbsposition, zu Geschäftsplänen und zur zukünftigen Geschäftsentwicklung, einschließlich der Liquiditätsreichweite von IQM und des Ausblicks für das Gesamtjahr 2026. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: A) Erwartungen, Pläne, Vorteile oder Aussichten im Zusammenhang mit unseren Strategien, Projekten, Programmen, Produkteinführungen, dem Wachstumsmanagement, Lizenzen, geistigem Eigentum, Nachhaltigkeit und anderen ESG-Zielen, operativen Leistungskennzahlen sowie Entscheidungen über Marktaustritte oder -erweiterungen; B) Erwartungen, Pläne oder Vorteile im Zusammenhang mit der zukünftigen Geschäftsentwicklung (einschließlich der erwarteten Auswirkungen, des Zeitpunkts und der Dauer potenzieller globaler Pandemien, geopolitischer Konflikte sowie der allgemeinen oder regionalen makroökonomischen Rahmenbedingungen auf unsere Geschäftsbereiche, unsere Lieferkette, den Zeitpunkt von Marktveränderungen oder Wendepunkten bei der Nachfrage sowie auf die Geschäftsaktivitäten unserer Kunden); C) Erwartungen und Ziele hinsichtlich der finanziellen Entwicklung und der Geschäftsergebnisse, einschließlich Marktanteile, Preise, Nettoumsatz, Auftragsbestand, Auftragseingang, Erträge, Margen, Cashflows, Kosteneinsparungen, der Fälligkeit von Forderungen, Betriebsausgaben, Rückstellungen, Wertminderungen, Zölle, Steuern, Wechselkurse, Absicherungsgeschäfte, Investmentfonds, Inflation, Produktkostensenkungen, Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und Umsatzgenerierung in einer bestimmten Region; D) unsere Fähigkeit zur Umsetzung sowie Erwartungen, Pläne oder Vorteile im Zusammenhang mit Transaktionen, Investitionen und Änderungen der Organisationsstruktur und des Betriebsmodells, einschließlich des Ausbaus unserer Fertigungs- und Produktionskapazitäten; E) Erwartungen hinsichtlich der Kommerzialisierung und Marktakzeptanz der Quantentechnologie sowie des Zeitplans und des Fortschritts der Produktentwicklung; und F) sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen und behördlichen Veröffentlichungen von IQM von Zeit zu Zeit beschrieben werden. Diese Aussagen basieren auf den besten Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung unter Berücksichtigung der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. IQM geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung ihrer Einschätzungen führen können. IQM lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Ansichten von IQM zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung herangezogen werden.

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