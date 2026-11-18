MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Rennen um den Einsatz selbstfahrender Taxis auf deutschen Straßen nimmt an Tempo auf: Der Fahrdienstvermittler Uber und der chinesische KI-Spezialist Momenta starten in München ein gemeinsames Pilotprojekt für autonome Fahrten. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, können sich Fahrgäste ab sofort über die Uber-App auf eine Interessentenliste setzen lassen. Die Robotaxis sind in der bayerischen Landeshauptstadt aber schon unterwegs.

Der Testbetrieb mit Sicherheitsbegleitung findet zunächst im Münchner Norden statt, unter anderem in den Vierteln rund um den Olympiapark. Ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer, die dort über die App Fahrten der Kategorien UberX, Electric oder Comfort buchen, können künftig ein autonomes Fahrzeug vermittelt bekommen. Ein- und Ausstieg erfolgen derzeit noch an festgelegten Haltepunkten.

Kostenlose Fahrten mit Sicherheitsfahrer an Bord



Das Angebot ist den Angaben zufolge zunächst kostenlos. Bei jeder Fahrt sitzt eine geschulte Sicherheitskraft mit im Wagen, die allerdings nicht das Lenkrad steuert. Sie ist dafür da, um im Notfall eingreifen zu können. Grundlage für den Betrieb sind Erprobungsgenehmigungen für das hochautomatisierte Fahren (Level 4), die das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) an Momenta erteilt hat. Der Zugang für Fahrgäste sowie das Betriebsgebiet sollen schrittweise ausgeweitet werden.

Das 2016 gegründete Unternehmen Momenta mit Hauptsitzen in Peking und Suzhou entwickelt Software für das autonome Fahren sowie für Fahrerassistenzsysteme. "Deutschlands strenger Regulierungsansatz, bei dem Sicherheit an erster Stelle steht, hat einen der weltweiten Maßstäbe für autonomes Fahren gesetzt", sagte Shuo Xie, Robotaxi General Manager bei Momenta.

Uber-Manager Samarth Kejriwal sprach von einem wichtigen Schritt hin zu einem Plattform-Modell, auf dem künftig sowohl klassische Fahrten mit menschlichen Fahrern als auch autonome Fahrzeuge vermittelt werden.

Laser-Sensoren und Daten aus mehr als 1,4 Millionen Serienautos

Technisch setzt Momenta auf ein mehrstufiges Sensorsystem, um den komplexen Stadtverkehr sicher zu erfassen. Die Testfahrzeuge sind neben Kameras und Radarsensoren auch mit sogenannten Lidar-Sensoren ausgerüstet, die die Umgebung mit Hilfe von Laserstrahlen dreidimensional und zentimetergenau abtasten.

Damit verfolgt der Anbieter einen deutlich anderen Ansatz als Ubers zweiter Münchner Projektpartner Autobrains: Bei diesem Parallelprojekt mit dem US-Chipkonzern Nvidia verzichtet das System laut Unternehmensangaben komplett auf teure Laser-Radare und gleicht stattdessen lediglich sechs Kameras zur Navigation mit Luftbildern ab.

Herzstück der Momenta-Technologie ist zudem eine selbstlernende Software, die das Unternehmen als "Physical AI" bezeichnet. Dabei profitiert der Anbieter von der engen Verzahnung mit dem klassischen Automobilgeschäft: Momenta liefert nach eigenen Angaben bereits Fahrerassistenzsysteme für mehr als 1,4 Millionen Serienfahrzeuge großer Hersteller wie Mercedes-Benz, BMW, Audi und Volkswagen .

Erkenntnisse aus kniffligen Verkehrssituationen dieser Alltagsautos fließen in das Training der Robotaxi-Software ein - und sollen den Fahrzeugen helfen, den Verkehr nicht nur zu erkennen, sondern das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer vorausschauend einzuschätzen.

München entwickelt sich zum Testlabor für Robotaxis



Die bayerische Landeshauptstadt gilt derzeit als wichtigster Schauplatz für autonomes Fahren in Europa. Neben den beiden Uber-Projekten bereitet auch die Google -Schwesterfirma Waymo ihren Markteintritt in Deutschland vor. Der US-Pionier kartiert seit dem Herbst das Münchner Stadtgebiet und plant, Ende 2027 einen regulären fahrerlosen Fahrdienst für die Öffentlichkeit in Betrieb zu nehmen.

Auch im öffentlichen Nahverkehr rollen in München bereits selbstfahrende Fahrzeuge: Im Rahmen des vom Bund geförderten Forschungsprojekts MINGA sind seit Mitte November erste ausgewählte Testfahrgäste auf der regulären Buslinie 178 in einem autonom fahrenden Elektrobus der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und des Herstellers MAN unterwegs.

USA, China und Golfstaaten sind bereits weiter



Während in Deutschland noch mit Sicherheitsbegleitung getestet wird, gehören fahrerlose Taxis in anderen Teilen der Welt bereits zum Straßenbild. Vorreiter sind die USA und China: In mehreren US-Metropolen - darunter San Francisco, Phoenix, Los Angeles und Austin - betreibt vor allem Waymo kommerzielle Flotten komplett ohne Sicherheitsfahrer an Bord.

In China bieten Tech-Konzerne wie Baidu (mit dem Dienst Apollo Go) sowie Spezialisten wie Pony.ai und WeRide in Millionenstädten wie Peking, Wuhan oder Guangzhou reguläre Fahrten per App an. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, insbesondere in Abu Dhabi und Dubai, sind bereits vollautonome Robotaxis - teils ebenfalls über die Uber-Plattform - im regulären Fahrgastbetrieb unterwegs.

In Europa sorgte zudem ein Projekt in der kroatischen Hauptstadt Zagreb für Aufsehen: Dort bietet das Start-up Verne seit diesem Jahr über Uber erste Fahrten an - greift dafür nach Verzögerungen bei der eigenen Fahrzeugentwicklung allerdings auf Technik des chinesischen Anbieters Pony.ai zurück./chd/DP/stk