FRANKFURT (dpa-AFX) - Der beruhigende Quartalsbericht des KI-Riesen Nvidia hat den zuletzt schwachen Dax am Mittwoch zumindest etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex legte in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent zu auf 26.116 Punkte.

Von seinem Rekord am vergangenen Donnerstag war der Dax zuletzt um fast 1.000 Punkte oder 3,5 Prozent zurückgefallen. Verantwortlich hierfür war vor allem die miese Laune im Tech-Sektor. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technologie landete tags zuvor auf dem tiefsten Niveau seit dem Sommer - fast 12 Prozent unter seinem Höchststand von Anfang Oktober. Die anfängliche Krise der KI-Werte zieht damit breitere Kreise.

Die Nervosität vor den stets wegweisenden Nvidia-Zahlen erwies sich am Vorabend zwar als unbegründet. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Message des aktuell in einer Führungskrise steckenden KI-Konzerns - nach dem Motto "Wir haben das im Griff!". Das Geschäft laufe eigentlich wie immer, die Nachfrage übersteige die Kapazitäten. Sein Kollege Tom O'Malley von Barclays sieht die Führung, Verzögerungen in der Rechenzentrumsinfrastruktur und China-Risiken aber zunächst weiter als Belastungsfaktoren. Und zumindest letztere strahlen auf die gesamte Branche ab.

Inmitten der angeschlagenen Stimmung steht an diesem Donnerstag der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic auf der Agenda, der in aller Munde ist. Geopolitisch im Fokus ist ein historisches Dreiertreffen von Trump, Xi Jinping und Putin.

Der MDax büßte am Mittwochmorgen derweil 0,2 Prozent ein auf 30.080 Punkte. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent empor./ag/mis

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