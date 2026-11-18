18.11.2026 -
Machtpoker am Rande des APEC-Forums: Erstes Dreiertreffen der Supermächte verspricht mehr Symbolik anstatt SubstanzAm Donnerstag kommt es am Rande des Forums der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) zu einer Premiere in der Weltpolitik: US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin kommen zu einem gemeinsamen Dreiertreffen zusammen. Es ist das historisch erste trilaterale Gespräch in diesem Format zwischen den USA, China und Russland. Bislang beschränkte sich der diplomatische Austausch der drei Atommächte stets auf bilaterale Treffen.
Trotz des historischen Charakters des Treffens ist jedoch nicht mit konkreten Ergebnissen, Verträgen oder weitreichenden Vereinbarungen zu rechnen. Ein deutliches Signal hierfür ist bereits, dass sich die Parteien im Vorfeld nicht auf eine offizielle Agenda festgelegt haben. Während das Treffen für den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor allem eine willkommene Gelegenheit bietet, sich für die heimische Propaganda auf Augenhöhe mit den beiden führenden Großmächten zu präsentieren, hat Donald Trump angekündigt, Kernfragen wie die atomare Abrüstung und den Ukrainekrieg ansprechen zu wollen. Nach der Wahlschlappe seiner republikanischen Partei bei den Zwischenwahlen ist seine Verhandlungsposition jedoch deutlich geschwächt. Xi und Putin wissen, dass Trumps Tage im Weißen Haus gezählt sind und seine heimische Machtbasis bröckelt.
Marktteilnehmer erhoffen sich von den drei Großmächten insbesondere Signale für eine Deeskalation des Nahostkonflikts. Eine solche Entspannung könnte die Sorgen vor anhaltend hohen Energiekosten spürbar mindern und den Märkten wichtige Impulse verleihen. Derzeit ist jedoch damit zu rechnen, dass das mit Spannung erwartete Treffen am Donnerstag zwar für eine Vielzahl symbolträchtiger und fototauglicher Szenen sorgen wird, konkrete politische Durchbrüche jedoch ausbleiben dürften.
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