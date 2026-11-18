Anfang Oktober gab Next2Sun bekannt, dass beim Amtsgericht Saarbrücken für Teile der Unternehmensgruppe - die Next2Sun Technology GmbH und die Next2Sun Mounting Systems GmbH - ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt wurde. Die Next2Sun AG sowie die Next2Sun Projekt GmbH seien "nach jetzigem Stand" nicht betroffen. Seither hat das auf Agri-Photovoltaik-Anlagen und andere Installationen mit vertikal installierten Modulen spezialisierte Unternehmen keine Mitteilung hierzu mehr veröffentlicht. Die jüngste Nachricht in Sachen Insolvenz kommt nun aus Österreich. Dort wurde nach Angaben des ...

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