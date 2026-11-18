Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch einen holprigen Start hingelegt. Der Leitindex SMI eröffnete leicht im Minus, drehte dann ins Plus, konnte sich aber nicht nachhaltig oberhalb der 15'000-Punkte-Marke behaupten. Die Stimmung am Markt sei nach dem schwachen Dienstag dank sehr guter Nvidia-Zahlen grundsätzlich wieder besser, meint ein Händler und ergänzt. «Die Zahlen des KI-Giganten könnten für die Märkte die erhoffte Beruhigungspille ...

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