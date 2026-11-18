New York / London - Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde zuletzt zu 91,77 US-Dollar gehandelt und damit eineinhalb Prozent tiefer als tags zuvor. Die Lage in der für den Öltransport wichtigen Strasse von Hormus bleibt ein bestimmendes Thema, nachdem die Golfstaaten Bahrain und Kuwait erneut Ziel iranischer Angriffe geworden waren. So wehrte die Flugabwehr Bahrains nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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