Karlsruhe - Das Bundesverfassungsgericht hat die Wahlprüfungsbeschwerde des BSW gegen das Ergebnis der Bundestagswahl 2025 abgewiesen. Die Beschwerdeführer hätten nicht die Anforderungen erfüllt, die an die Begründung einer Wahlprüfungsbeschwerde zu stellen seien, teilte das Gericht am Mittwoch mit.



Es sei kein hinreichend konkreter Sachverhalt vorgetragen worden, aus dem sich ergeben würde, worin ein mandatsrelevanter Wahlfehler bestehen soll. Die bloße Andeutung von Wahlfehlern oder die Äußerung nicht belegter Vermutungen reiche nicht aus, um die Gültigkeit einer Wahl infragezustellen. Die Entscheidung des Senats fiel einstimmig.



Die Beschwerde richtete sich gegen die Ermittlung des Zweitstimmenergebnisses. Bei der Bundestagswahl 2025 hatte das BSW 4,981 Prozent der gültigen Zweitstimmen erhalten und damit die Fünfprozenthürde um 9.529 Stimmen verfehlt. Die Beschwerdeführer hatten behauptet, dass Stimmen für das BSW überproportional häufig zu Unrecht als ungültig bewertet worden seien und dass es zu Fehlern bei der Auszählung gekommen sei. Sie forderten eine bundesweite Neuauszählung aller abgegebenen Stimmzettel, um das Endergebnis der Bundestagswahl zu berichtigen.





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