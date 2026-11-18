Die Schott AG stellt ihr Solarglas für Satelliten vom 17. bis 19. November 2026 auf der Space Tech Expo Europe in Bremen vor. Die Formaterweiterung gibt Entwicklern mehr Spielraum, das Deckglas auf größere Photovoltaik-Baugruppen und deren Fertigung abzustimmen. Für das Solarglas Solar Glass exos sieht Schott Dicken von 30 bis 150 Mikrometern vor. Abmessungen, Dicke, Toleranzen und Lieferform stimmt das Unternehmen für jedes Projekt auf die Anwendung ab. Die ECSS-Qualifizierung läuft derzeit noch. ...

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