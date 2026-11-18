FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Evonik sind am Mittwoch im frühen Handel mit 22,50 Euro auf den höchsten Stand seit Juni 2022 geklettert. Dabei gewannen sie 1,9 Prozent. Das "Handelsblatt" berichtet aus Finanzkreisen, dass erst eine neue Übernahme-Offerte von BASF Bewegung in die festgefahrene Situation bringen könnte. Sie müsse sich wohl im Bereich zwischen 26 und 28 Euro je Aktie bewegen. Bislang bietet der Ludwigshafener Chemiekonzern 24 Euro je Aktie. Allerdings hatten Analysten schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass 24 Euro wohl nicht ausreichen dürften.

Die Papiere der BASF geben im leicht stabilisierten Dax ein halbes Prozent nach./ag/mis

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