FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen für die ersten neun Monate mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien stark ausgefallen und auch die anschließende Telefonkonferenz sei positiv verlaufen, schrieb Steve Liechti seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er hob vor allem eine starke Entwicklung des Fachverlags im Segment Forschung hervor./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 08:01 / CET



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