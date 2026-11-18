FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Mit dem Umsatz habe der Medienkonzern die Konsensschätzung leicht übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Mit dem Ausblick auf das Gesamtjahr liege das Unternehmen nun aber am unteren Rand der Erwartungen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 08:01 / CET



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