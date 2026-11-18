Der Druck auf das Zahlenwerk von Nvidia war im Vorfeld immens. Nach den jüngsten Entwicklungen rund um den ehemaligen CEO Jensen Huang konnte sich das Unternehmen keinen Fehltritt bei den Finanzergebnissen erlauben. Und Nvidia lieferte einmal mehr überraschend starke Zahlen ab. Ist der ins Schlingern geratene KI-Sektor aber damit gerettet?Nvidia mit exzellenten Quartalszahlen Nvidia veröffentlichte die Zahlen für das 3. Quartal (entspricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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