DJ EZB: Frankreichs Spreads spiegeln Risikowahrnehmung der Investoren

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die erhöhten Abstände französischer Staatsanleiherenditen zu den Renditen anderen Euro-Länder (Spreads) spiegeln nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) die Risikowahrnehmung der Anleiheinvestoren in einem funktionierenden Anleihemarkt wider. "Die Ausweitung der Risikoaufschläge (Spreads) bei französischen Staatsanleihen deutet darauf hin, dass Investoren länderspezifische Risiken wahrnehmen. Dennoch haben die Märkte weiterhin reibungslos funktioniert", heißt es im aktuellen Finanzstabilitätsbericht der EZB. Allerdings könnte ein Umfeld anhaltend hoher Zinsen künftig dazu führen, dass sich die Finanzierungsbedingungen der einzelnen Staaten stärker voneinander unterschieden.

Die EZB sieht ferner das Risiko, dass höhere Staatsanleiherenditen in anderen Regionen zu einem Anstieg der Renditen im Euroraum führen werden. Das Eurosystem verringere weiterhin passiv seine Präsenz an den Märkten für Staatsanleihen. Zudem sei die Nachfrage institutioneller Investoren nach langlaufenden Staatsschulden gesunken, was an strukturelle Veränderungen wie etwa die Reform der niederländischen Pensionsfonds liege. In diesem Umfeld machten volatilere und preissensiblere Akteure wie ausländische Investoren und Hedgefonds einen wachsenden Anteil der Anlegerbasis aus.

"Dementsprechend könnte die Bepreisung von Staatsrisiken im Euroraum künftig anfälliger werden - und zwar selbst dann, wenn sich die zugrunde liegenden Fundamentaldaten nicht verändern", warnt die EZB. Sie könnte stärker auf die Stimmung an den globalen Anleihemärkten, auf Umschichtungen in Portfolios sowie auf die Finanzierungsbedingungen fremdfinanzierter Akteure reagieren. "Eine Neubewertung dieser Staatsrisiken könnte zu einer raschen Verschärfung der Kreditbedingungen für Unternehmen und Banken führen. Dies würde sich negativ auf das Wachstum auswirken und die Abwärtsrisiken für die makroökonomische Entwicklung weiter erhöhen."

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November 18, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)

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