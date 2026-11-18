München (ots) -Wie viel Angst macht das Dunkle der Nacht an einem Lost Place? Was sind das für unheimliche Geräusche auf den leeren Fluren? Das neue Adventure-Format "In the Dark - Wer übersteht die Nacht" garantiert ab Mittwoch, 25 November, Gänsehaut auf Joyn und ProSieben.Statt Laufsteg und Blitzlichtgewitter erwarten Designer Kilian Kerner dunkle Gemäuer, mysteriöse Begegnungen und die Frage: Wie viel Grusel hält ein Mensch aus? Neben Kilian Kerner wagen sich auch Paula Lambert, Mirja Du Mont, Pascal "Pommes" Hens, Juna Klee, Sanijel Jakimovski und Karsten Robert an sechs der unheimlichsten Orte Deutschlands. Begleitet werden sie von Geister-Expertin und Medium Ariane "Minckee" Gerhold.Zum Auftakt führt das Abenteuer die Promis an einen Ort mit düsterer Vergangenheit: die Heilstätte Grabowsee. Wo einst unzählige Kranke auf Heilung hofften, herrscht heute gespenstische Stille. Doch die trügt. Schon bald hallen die ersten Schreie durch die verlassenen Gänge. Was steckt hinter den unheimlichen Geräuschen? Und wer behält die Nerven, wenn die Dunkelheit zum größten Gegner wird? Ob Designer, Model, Sportler oder Influencer: In der Dunkelheit sind alle auf sich allein gestellt.Produziert wird "In the Dark - Wer übersteht die Nacht?" von studio flitz GmbH."In the Dark - Wer übersteht die Nacht?", ab Mittwoch, 25. November 2026 auf Joyn und um 23:15 Uhr auf ProSiebenPressekontakt:Luisa HollmannLuisa.hollmann@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJohanna Sustmannjohanna.sustmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6392868