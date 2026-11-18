Dieselbe Methode, die zur Entdeckung von El Mezquite führte, liefert jetzt eine Rangliste der besten Goldziele auf ganz Gran Pilar.

Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

Im Frühjahr war El Mezquite nur ein Punkt auf der Karte. Ein paar erhöhte Goldwerte im Boden, ein auffälliges Datensignal in der Drohnen-Magnetik, 1,6 km von der Main Zone entfernt. Dann setzte Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) eine erste Bohrung und traf. Ein paar Monate später stand JES-26-155 mit 215 m @ 0,6 g/t Gold in der News: Eine bedeutende Neuentdeckung war bestätigt.

Genau diese Kombination aus Bodenprobe und Magnetik hat zur Entdeckung bei El Mezquite geführt. Jetzt hat Tocvan sie zum ersten Mal auf das gesamte, rund 22 km² grosse Projektgelände angewendet. Das heute per Pressemitteilung verkündete Ergebnis ist etwas, das für die nächsten Jahre wichtiger sein könnte als ein Bohrergebnis: Eine nach Priorität sortierte Liste, wo als Nächstes nach einer weiteren Lagerstätte gesucht wird…

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https://www.rockstone-news.de/neue-bodenanomalien-tocvan-auf-der-suche-nach-dem-nachsten-el-mezquite/

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

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707 - 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: mailto:bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

http://www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 79.552.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,59 CAD (17.11.2026)

Marktkapitalisierung: 47 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,372 EUR (17.11.2026)

Marktkapitalisierung: 30 Mio. EUR

Über Stephan Bogner: Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien - und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen. Detaillierte Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von Tocvan Ventures Corp. unter www.sedarplus.ca. Der Bericht dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Autor Stephan Bogner erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung und hält Wertpapiere des Unternehmens, was einen Interessenkonflikt darstellt. Investitionsentscheidungen sollten stets auf eigener Recherche und in Rücksprache mit einem Finanzberater getroffen werden. Lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Bericht. Das Titelbild wurde von 123rf.com bezogen und lizenziert.



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