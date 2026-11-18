Rio Tinto stellt Kraftwerke, Stromnetze und ganze Sparten ins Schaufenster. Schon Anfang Dezember könnte der erste Milliardendeal stehen. Doch die UBS bleibt bei der Aktie auffällig zurückhaltend. Warum? Rio Tinto räumt sein Portfolio auf, und die UBS sieht darin Rückenwind für die Aktie. Der Bergbaukonzern will bis zu zehn Milliarden US-Dollar aus Anlagen und Beteiligungen lösen, rund die Hälfte davon noch in diesem Jahr. Verträge über mehr als zwei Milliarden ...

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