Frankfurt/Main (ots) -Für viele schwer kranke Menschen ist eine Transplantation die einzige lebensrettende Therapieoption. Ein Spenderorgan kann ihnen den Weg in ein neues, aktives Leben eröffnen. Das Tagesspiegel-Fachforum "Zwischen Zustimmung und Widerspruch: Die Zukunft der Organspende" am 12. November 2026 stellte die geplante Änderung des Transplantationsgesetzes und ihre Bedeutung für Menschen, die dringend auf ein Spenderorgan angewiesen sind, in den Mittelpunkt. "Kurz vor der zweiten Lesung war für unsjetzt der richtige Zeitpunkt auf die Situation der Menschen, die zum Teil jahrelang auf ein Organ warten, aufmerksam zu machen," so Alexander Rupp, General Manager General Medicines GSA, Sanofi.Über 8.200 Menschen warten in Deutschland derzeit auf ein passendes Spenderorgan.[1] Hierzulande kommen auf eine Million Einwohner*innen nur 11,8 Spender*innen.[1] Das führt zu langen Wartezeiten. Beim europäischen Spitzenreiter Spanien, wo die Widerspruchregelung gilt, kommen hingegen 48 Organspender*innen auf eine Million Einwohner*innen.[2,3] Diese Zahlen zeigen, wie wichtig und dringend es ist, über eine Verbesserung der Versorgung in der Organspende zu sprechen. Deutschland ist auch eines der wenigen Länder in Europa, in dem noch nicht die Widerspruchsregelung gilt.[4]Während in einer bundesweiten, repräsentativen Umfrage 85 Prozent der Befragten der Organspende positiv gegenüberstehen, haben nur 45 Prozent der Befragten ihre Entscheidung auch mittels Organspendeausweises und/oder einer Patientenverfügung festgehalten.[2,3] Im Ernstfall ist der Organspendeausweis mit dem dokumentierten Willen zudem häufig nicht direkt verfügbar oder auffindbar.Widerspruchsregelung als Bestandteil einer umfassenden LösungIm Rahmen des Fachforums diskutierten die Expert*innen aus Politik, Gesundheitswirtschaft, Verbänden und Patientenvertretungen über die geplanten Änderungen des Transplantationsgesetzes. Die vorgeschlagene Widerspruchsregelung macht Organspende zum Regelfall, lässt aber jeder Person das Recht, Nein zu sagen.[5,6] Karen Frauenberger aus dem Vorstand von TransDia Sport Deutschland machte deutlich: "Wir brauchen solche Austauschformate, um eine umfassende Debatte zur Gesetzesänderung auch abseits des Bundestages zu führen. Die Menschen, die auf eine Organspende warten, haben es verdient, die bestmögliche Versorgung zu erhalten."Sanofi betrachtet eine gesetzliche Neuregelung als einen wichtigen Bestandteil umfassender Versorgung. Daneben müssen die guten Klinikabläufe und gestärkten Organspendebeauftragten erhalten bleiben. Neben ausreichend Fachpersonal sollte auch die psychosoziale Begleitung von Angehörigen verbessert werden. Darin waren sich alle Teilnehmenden einig.Transplantation als Perspektive auf ein aktives LebenMit einer Transplantation ist mehr möglich. Das zeigten eindrucksvoll die Teilnehmenden des Transplant Football World Cup 2026 presented by Sanofi in Frankfurt. Rund 300 transplantierte Sportler*innen aus 15 Ländern machten bei dem Turnier im September klar, welche Perspektiven Organspende den Betroffenen geben kann: wieder aktiv sein, Gemeinschaft erleben und mit Zuversicht nach vorn blicken. Durch eine Novelle des Transplantationsgesetzes könnte mehr Menschen der Zugang zu einem lebensnotwenigen Transplantat gewährt und so die Weichen für eine Rückkehr in ein aktives Leben gestellt werden.Seit mehr als 40 Jahren engagiert sich Sanofi in der Transplantationsmedizin mit dem Ziel, Menschen nach einer Organ- oder Stammzelltransplantation ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dieses Engagement verbindet sich mit der Unterstützung einer Organspenderegelung, die die individuelle Entscheidungsfreiheit wahrt und die Dokumentation der persönlichen Entscheidung unterstützt und vereinfacht.Referenzen1 Statistiken zur Organspende in Deutschland und Europa, Organspende Info, https://www.organspende-info.de//zahlen-und-fakten/statistiken (Letzter Zugriff: 10.11.2026)2 85 Prozent der Befragten stehen der Organspende positiv gegenüber, Organspende Info, https://ots.de/5Qvstp (Letzter Zugriff: 10.11.2026)3 Pressemitteilung: Zustimmung zur Organ- und Gewebespende so hoch wie nie: 85 Prozent der Befragten stehen ihr positiv gegenüber, Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit, https://ots.de/20vauu (Letzter Zugriff: 10.11.2026)4 Entscheidungslösung der Organspende in Deutschland, Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit, https://www.organspende-info.de/gesetzliche-grundlagen/entscheidungsloesung/ (Letzter Zugriff 13.11.2026) 5 Deutscher Bundestag, BT-Drs. 21/2738 6 Deutscher Bundestag, BT-Drs. 21/7570Über SanofiSanofi ist ein forschendes Biopharma-Unternehmen, das KI anwendet und sich dafür einsetzt, das Leben der Menschen zu verbessern und verantwortungsvoll zu wachsen. Wir wenden unser tiefgreifendes Verständnis des Immunsystems an, um weltweit Millionen von Menschen lebensrettende Impfstoffe und Behandlungsoptionen anzubieten. Von unserer innovativen Pipeline könnten Millionen weitere Menschen profitieren. Unsere Mitarbeitenden eint eine Bestimmung: Wir erforschen die Wunder der Wissenschaft, um das Leben der Menschen zu verbessern. Das inspiriert uns, Fortschritte und einen Mehrwert für unsere Mitarbeitenden sowie die Gesellschaft zu erzielen, indem wir die dringendsten Herausforderungen unserer Zeit im Gesundheitswesen, der Umwelt und Gesellschaft adressieren. Sanofi ist an den Börsen EURONEXT: SAN und NASDAQ: SNY gelistet MAT-DE-2605381-2.0-11/2026Pressekontakt:Martina Wolters | + 49 (0)30 2575 2664 | martina.wolters@sanofi.comNaomi Bergmann | +49 (0)69 913043 35 | naomi.bergmann@omc.comOriginal-Content von: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71182/6392893