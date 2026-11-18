BILLUND, Dänemark (ots) -Die Lam Foundation stellt 15 Millionen US-Dollar bereit, um Informatik- und KI-Lernerfahrungen von LEGO Education weltweit mehr Kindern und Jugendlichen zugänglich zu machenZusammenfassung der Nachrichten- Lam Research schließt eine mehrjährige Vereinbarung mit LEGO Education, um den Zugang zu praxisorientiertem MINT-Lernen für Schüler im Alter von 5 bis 16 Jahren zu fördern- Die Vereinbarung umfasst eine Zuwendung der Lam Foundation in Höhe von 15 Millionen US-Dollar, die über einen Zeitraum von vier Jahren ausgezahlt wird- Lam wird Gründungssponsor der LEGO League - eines globalen, praxisorientierten MINT-Lernprogramms von LEGO Education, welches im August 2027 startet- Lam und LEGO Education wollen weltweit den Zugang zu transformativen Lernerfahrungen erweitern, die die Neugier und die Problemlösungsfähigkeiten der Ingenieure, Wissenschaftler und Innovatoren von morgen fördernIm Anschluss an eine Feierstunde am Hauptsitz der LEGO-Gruppe gaben die Lam Research Corp. (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4825790-1&h=3778745142&u=https%3A%2F%2Fwww.lamresearch.com%2F&a=Lam+Research+Corp.) (NASDAQ: LRCX) und LEGO (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4825790-1&h=3287700775&u=https%3A%2F%2Feducation.lego.com%2F%3Fmtm_cid%3DMTM-X4Q7-T6V7C6%26mtm_campaign%3Dfy26h2_legoleague%26mtm_source%3DLam%2520Research%26mtm_medium%3Dpartner%26mtm_content%3Dweb-page%26mtm_kwd%3DLam%2520announcement%26mtm_placement%3DLam%2520announcement&a=%C2%AE) Education (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4825790-1&h=554373884&u=https%3A%2F%2Feducation.lego.com%2F%3Fmtm_cid%3DMTM-X4Q7-T6V7C6%26mtm_campaign%3Dfy26h2_legoleague%26mtm_source%3DLam%2520Research%26mtm_medium%3Dpartner%26mtm_content%3Dweb-page%26mtm_kwd%3DLam%2520announcement%26mtm_placement%3DLam%2520announcement&a=%C2%A0Education) heute eine Partnerschaft bekannt, deren Ziel es ist, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu praxisorientierten Lernerfahrungen in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) zu erweitern und so künftige Generationen von Innovatoren zu fördern. Da das aufkommende Zeitalter der künstlichen Intelligenz die Nachfrage nach Halbleitern, Computertechnik, Robotik und fortgeschrittenen Naturwissenschaften ankurbelt, vergrößert sich der Fachkräftemangel in den Disziplinen, die diese Bereiche stützen. Unterstützt durch eine Zusage der Lam Foundation* in Höhe von 15 Millionen US-Dollar baut die neue Vereinbarung auf dem langjährigen Engagement beider Unternehmen im Bereich der MINT-Bildung auf und zielt darauf ab, den Zugang zu sinnvollen und ansprechenden Lernerfahrungen für Schüler im Alter von 5 bis 16 Jahren zu erweitern.Lam ist der Ansicht, dass Kinder, die sich schon früh mit MINT-Fächern beschäftigen und Freude daran haben, mit größerer Wahrscheinlichkeit ihr Lernen in diesen Bereichen fortsetzen und MINT-Berufen gegenüber aufgeschlossener sind. Praktisches Lernen kann dazu beitragen, dass Kinder schwierige Konzepte besser verstehen. Eine kürzlich von LEGO Education in Auftrag gegebene internationale Studie ergab, dass 9 von 10 Lehrkräften der Meinung sind, ihre Schüler seien bei praktischen Aktivitäten am engagiertesten, und über 80 % geben an, dass spielerisches Lernen die Zusammenarbeit1, die Problemlösungsfähigkeiten, die Eigenmotivation und die Wissensspeicherung fördert. Dennoch gaben 67 % der befragten Lehrkräfte weltweit an, dass es den derzeitigen Lehrmaterialien für Informatik an einer praktischen, kooperativen Komponente mangelt.2"Ganz gleich, um welche Herausforderung es sich handelt - Technologie steht oft im Mittelpunkt der Lösung. Sie ist zudem ein starker verbindender Faktor, der Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringt, um Probleme zu lösen und neue Möglichkeiten zu schaffen", sagte Tim Archer, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Lam Research. "Bei unserer Partnerschaft mit LEGO Education geht es darum, diese Neugier schon früh zu wecken. Durch transformative Lernerfahrungen helfen wir Kindern, ihre ersten Schritte auf dem Weg zu machen, die Innovatoren von morgen zu werden.""Jeder junge Mensch verdient die Chance, die Technologien zu erkunden und mitzugestalten, die unser Leben verändern. Durch die Partnerschaft mit Lam Research erhalten mehr junge Menschen Zugang zu praxisorientiertem Lernen, dass ihnen hilft zu entdecken, was sie erschaffen, bauen und erreichen können", sagte Victor Saeijs, Präsident von LEGO Education. "Wenn Schüler erkennen, dass sie in den MINT-Fächern zu Hause sind, wird MINT für sie mehr als nur ein Schulfach. Es wird zu einer Zukunft, die sie sich für sich selbst vorstellen können."Die Spende der Lam Foundation*, die über einen Zeitraum von vier Jahren ausgezahlt wird, soll den erweiterten Zugang zu MINT-Lernangeboten in Klassenzimmern weltweit fördern, darunter praxisorientierte Lernsets und Unterrichtsmaterialien, die den Schwerpunkt auf den Aufbau von Kompetenzen in den Bereichen Informatik und künstliche Intelligenz legen. Darüber hinaus wird Lam Gründungssponsor der LEGO League sein, eines globalen, praxisorientierten MINT-Programms für Kinder und Jugendliche, das im August 2027 an den Start geht.Die Partnerschaft steht in direktem Einklang mit einem der Schwerpunkte der Lam Foundation: transformatives Lernen. Lam unterstützt ein breites Spektrum an Programmen zur beruflichen Weiterbildung sowie philanthropische Initiativen, die darauf abzielen, den Zugang zur MINT-Bildung zu verbessern. Dazu gehören Weiterbildungsprogramme für Fachkräfte, die in die Halbleiterindustrie wechseln möchten, sowie Stipendien, die Studierenden dabei helfen sollen, ihr Ingenieurstudium abzuschließen. Zu den Initiativen von Lam gehören zudem Stipendienprogramme und Kooperationen mit führenden Universitäten für Studierende sowie Ausbildungsprogramme für Schüler, die eine Laufbahn im Handwerk anstreben. Durch die Partnerschaft mit LEGO Education erweitert Lam nun sein umfangreiches Portfolio um die Förderung der MINT-Bildung für Kinder im schulpflichtigen Alter.Seit mehr als 45 Jahren bringt LEGO Education durch die Kombination von pädagogischem Fachwissen, den LEGO-Steinen und spielerischem Lernen praktische Lernerfahrungen in den Unterricht. Im Rahmen seines LEGO-League-Programms unterstützt LEGO Education mehr Schüler dabei, durch praktisches Tun zu lernen, indem sie Technologie und Kreativität einsetzen, um reale Probleme zu lösen, Selbstvertrauen aufzubauen und Spaß zu haben.MEDIENRESSOURCEN:- Lam Blog: Curiosity Is Building: Lam Teams Up with LEGO Education to Inspire Future Innovators (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4825790-1&h=1510720184&u=https%3A%2F%2Fnewsroom.lamresearch.com%2Fcuriosity-is-building-lam-foundation-lego-education%3Fblog%3Dtrue&a=Curiosity+Is+Building%3A+Lam+Teams+Up+with+LEGO+Education+to+Inspire+Future+Innovators) von Steve Fine, Chief Communications Officer und Leiter des Bereichs Social Impact bei Lam Research.- Lam Media Center (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4825790-1&h=2316401152&u=https%3A%2F%2Fnewsroom.lamresearch.com%2Fmedia-center&a=Lam+Media+Center): Bildmaterial zur Ankündigung steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung und kann vorab auf Anfrage unter Embargo bereitgestellt werden.- LEGO Education-Blog: LEGO Education and Lam Research partner to expand access to hands-on STEM learning (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4825790-1&h=3005874204&u=https%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fen-us%2Fblog%2Flam-research-lego-education-partnership%3Fmtm_cid%3DMTM-Y5F8-V5W8L8%26mtm_campaign%3Dfy26h2_legoleague%26mtm_source%3DLam%2520Research%26mtm_medium%3Dpartner%26mtm_content%3Dblog%26mtm_kwd%3DLam%2520announcement%26mtm_placement%3DLam%2520announcement&a=LEGO%C2%AE+Education+and+Lam+Research+partner+to+expand+access+to+hands-on+STEM+learning)Über Lam ResearchDie Lam Research Corporation (NASDAQ: LRCX) ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Anlagen und Dienstleistungen für die Waferfertigung in der Halbleiterindustrie. Die Anlagen und Dienstleistungen von Lam ermöglichen es den Kunden, kleinere und leistungsfähigere Bauelemente herzustellen. Tatsächlich wird heute fast jeder moderne Chip mit Lam-Technologie hergestellt. Wir verbinden herausragende Systemtechnik, technologische Führungsstärke und eine starke, werteorientierte Unternehmenskultur mit einem unerschütterlichen Engagement für unsere Kunden. Lam Research ist ein FORTUNE 500-Unternehmen mit Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, und weltweiten Niederlassungen. Erfahren Sie mehr unter www.lamresearch.com.* Die Spende wird über einen Zeitraum von vier Jahren, zwischen 2026 und 2029, ausgezahlt.1 - LEGO Education, State of Classroom Engagement Report: How Global Insights from 6,000-Plus Administrators, Teachers, Parents, and Students Reveal Strategies to Build More Engaged Classrooms, 2024 2 - LEGO Education, Building the Future: A Global Report on Computer Science & AI Education, Jan. 2026Pressekontakt:Ansprechpartner bei Lam Research:Laura BakkenMedienarbeit(971) 272-2265publicrelations@lamresearch.comRam GaneshInvestor Relations(510) 572-1615investor.relations@lamresearch.comMedienkontakt bei LEGO Education:Kelley Brescia+1 (617) 824-0316kelley.brescia@LEGO.comOriginal-Content von: Lam Research Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166795/6392892