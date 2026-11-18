Eine deutsch-niederländische Studie zur Windthermie nennt Gewächshausbetriebe, landwirtschaftliche Betriebe und Kläranlagen als mögliche Anwender. Nach Einschätzung des Projektteams eignet sich die Technik besonders für Standorte, an denen hoher Wärmebedarf und begrenzte Stromnetzkapazität zusammenkommen. Die Studie zur Windthermie verbindet eine technische Analyse, einen Wirtschaftlichkeitsvergleich und Interviews mit potenziellen Anwendern. Für den Wirtschaftlichkeitsvergleich stellte das Projektteam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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