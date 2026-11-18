Beim Hickhack um die Absenkung der Stromsteuer für alle auf das europäische Minimum scheint sich ein Happy End in der Regierung anzubahnen. In einer Nachtsitzung des Koalitionsausschusses von Vertretern von CDU, CSU und SPD verständigten sich die Parteien darauf. So soll die Absenkung ab dem 1. Januar 2027 gelten, ist allerdings zunächst auf ein Jahr befristet. Für die meisten Verbraucher in Deutschland beträgt die Stromsteuer aktuell 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Mit der geplanten Absenkung soll sie auf den europäischen Mindestsatz von 0,1 Cent pro Kilowattstunde reduziert werden. "Eine dauerhafte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...