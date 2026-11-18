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Neuer 3M Cooling Film hilft Flotten- und Schienenverkehrsbetreibern, Innenräume kühler zu halten und die Effizienz zu steigern



18.11.2026 / 11:05 CET/CEST

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Auf Fahrzeugdächern appliziert, nutzt die stark reflektierende Funktionsfolie eine fortschrittliche Wärmemanagement-Technologie, um Hitzestau zu reduzieren und Innenräume spürbar kühler zu halten. ST. PAUL, Minn., 18. November 2026 /PRNewswire/ -- 3M bringt den 3M Cooling Film auf den Markt: eine auf Fahrzeugdächern angebrachte Wärmemanagement-Lösung, die entwickelt wurde, um Fahrzeuginnenräume kühler zu halten, den Kühlbedarf zu senken und die Betriebseffizienz bei zunehmenden Hitzebelastungen im Transportsektor zu verbessern. "Hitze ist in wärmeren Regionen eine wachsende Herausforderung für den Transportbetrieb und wirkt sich direkt auf Flottene?zienz, Fracht und Komfort aus", erklärt Wendy Bauer, Group President der 3M Transportation and Electronics Business Group. "3M Cooling Film unterstützt unsere Kunden dabei, diese Herausforderungen gezielt anzugehen - besonders dann, wenn jedes Grad zählt." Die Folie nutzt eine moderne Wärmemanagement-Technologie, um mehr als 85 % der Sonnenstrahlung zu reflektieren. Sie reduziert den Hitzestau ohne zusätzlichen Energieverbrauch, ist beständig gegen UV-Strahlung, Regen sowie Temperaturwechsel-Zyklen und behält ihre hohe Reflexion über Jahre hinweg bei. Je nach Anwendungsbereich profitieren Betreiber von: Einer Senkung der Innenraumtemperatur um bis zu 5,5 °C

Geringerem Kühlbedarf und potenziellen Energieeinsparungen

Reduzierter Hitzeeinwirkung auf temperaturempfindliche Ladung

Spürbar höherem Komfort für Fahrer, Bedienpersonal und Fahrgäste Entwickelt und getestet für Transportanwendungen 3M Cooling Film ist speziell für den Einsatz auf Fahrzeugdächern konzipiert, unter anderem für: Last-Mile-Zustellflotten

Kühltransporter und -anhänger

Personenwagen im Schienenverkehr Weitere Vorteile der Folie: Eine widerstandsfähige Beschichtung schützt vor Schmutz, Chemikalien und Abnutzung

5 Jahre Garantie

Schnelle Applikation durch professionelle Verarbeiter zur Minimierung von Standzeiten und zur raschen Wiederinbetriebnahme der Fahrzeuge Unterstützt durch die Expertise von 3M in den Bereichen Transport, Folientechnologie und Werkstofftechnik ist 3M Cooling Film Teil eines umfassenden Portfolios an Lösungen für Wärmemanagement und Fahrzeugfolierung, die Kunden dabei unterstützen, Komfort, Betriebsleistung und langfristige Wertschöpfung zu steigern. Weitere Informationen zu 3M Cooling Film finden Sie unter 3mdeutschland.de/CoolingFilm Über 3M 3M (NYSE: MMM) setzt wissenschaftliche Erkenntnisse ein, um Industrien weltweit voranzubringen und innovative, kundenorientierte Lösungen zu schaffen. Unser multidisziplinäres Team arbeitet daran, schwierige Kundenprobleme zu lösen, indem es vielfältige Technologieplattformen, differenzierte Fähigkeiten, eine globale Präsenz und operative Exzellenz nutzt. Erfahren Sie unter 3M.com/news , wie 3M die Zukunft gestaltet. Kontakt & Kundenservice | 3M Deutschland View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neuer-3m-cooling-film-hilft-flotten--und-schienenverkehrsbetreibern-innenraume-kuhler-zu-halten-und-die-effizienz-zu-steigern-302943563.html



18.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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