Genf - Ethos begrüsst in seiner Vernehmlassungsantwort die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen des Bankengesetzes grundsätzlich als wichtigen Baustein für die Stabilität des Schweizer Bankensystems. In drei Punkten fordert die Anlegerstiftung jedoch Verschärfungen. Konkret geht es um die Begrenzung der Boni, eine stärkere individuelle Verantwortung von Kadern und die Einbeziehung von Klima- und Naturrisiken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch ...

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