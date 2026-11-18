St. Moritz - Am Samstag, 21. November 2026, startet auf dem Corvatsch die Wintersaison. Auf dem Sportberg im Oberengadin reicht der Skiwinter bis zum 25. April 2027. Die Corvatsch Snow Night startet am 4. Dezember, die Freestyle-Elite trifft sich Anfang April zum Weltcup-Finale im Corvatsch Park. Auch wenn sich der Naturschnee im Oberengadin bislang noch zurückhält, laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart. Welche Anlagen und Pisten zum Saisonauftakt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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