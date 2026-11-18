Tesla treibt seine Strategie für autonomes Fahren weiter voran: Ausgewählte Kunden können den fahrerlosen Zweisitzer Cybercab bereits für 29.990 US-Dollar bestellen. Doch während der Konzern auf das milliardenschwere Robotaxi-Geschäft setzt, bleibt die hohe Bewertung der Tesla-Aktie eine Herausforderung für Anleger. Cybercab kostet 29.990 US-Dollar Tesla hat den Bestellprozess für den Cybercab gestartet. Nach Berichten können eingeladene Kunden das ...

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