FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.11.2026 - 11.00 am
- DEUTSCHE BANK CUTS SEKTOR AUTOMOBILES & PARTS TO 'NEUTRAL'
- BARCLAYS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3235 (3330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPIRE HEALTHCARE TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 250 (275) PENCE - BARCLAYS RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 223 (182) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITH & NEPHEW TARGET TO 1040 (1020) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES B&M PRICE TARGET TO 325 (140) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CITIGROUP RAISES ICG PRICE TARGET TO 2500 (2400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS SEKTOR REAL ESTATE TO 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK KEEPS SEKTOR CONSTRUCTION & MATERIALS 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK KEEPS SEKTOR HEALTH CARE 'NEUTRAL RATING'. SIEHT AUFWAERTSPOTENZIAL - DEUTSCHE BANK KEEPS SEKTOR UTILITIES 'OVERWEIGHT' - 'RISIKEN NACH RALLY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IQE PRICE TARGET TO 50 (65) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 8200 (7500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 295 (230) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 840 (740) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 820 (800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WHITBREAD TO 'BUY' - PRICE TARGET 3700 PENCE - UBS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 500 (250) PENCE - 'NEUTRAL'
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